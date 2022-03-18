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Почти 25 млн рублей выделено на организацию ярмарочной деятельности в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству.
Согласно информации, финансирование организации ярмарочной деятельности в 2022 году составит 24,7 млн рублей, что на 13,4 млн больше, чем годом раньше.
Из этих средств 6,5 млн руб. выделены на приобретение 20 ярмарочных домиков, а еще 5 млн руб. будут направлены на улучшение инфраструктуры муниципальных ярмарочных локаций.
Как отметил председатель постоянной комиссии Денис Миронов, городские ярмарки несут прежде всего социальную функцию, и депутаты будут оценивать социальный и экономический эффект их проведения.
Ранее сообщалось, что почти 1,5 тысячи торговых мест создано на ярмарках Нижнего Новгорода.
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