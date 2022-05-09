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Культура и отдых

Выставка ретроавтомобилей пройдет в нижегородском парке "Дубки" 14-15 мая

13 мая 2022 18:13  [101] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выставка ретроавтомобилей пройдет в нижегородском парке "Дубки" 14-15 мая. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Н.Новгорода". 

Согласно информации, выставка будет работать на главной площади парка с 12:00 до 16:00.

Нижегородцы смогут ознакомиться с почти 40 раритетными автомобилями различных марок: ВАЗ, ГАЗ, Москвич, Chrysler, Mercedes, Lincoln и другими.

Выставку откроют автомобили Нижегородского Авто Ретро Клуба, а также выступление кавер-группы "Натанцы". Также будет организована дискотека в ретростиле, конкурсы и викторины.

15 мая на закрытии выступит группа "Горький Буги" с хитами XX века, а также будут представлены автомобили Gorky Retro Garage автомотоклуба "Нижний Новгород".

Ранее сообщалось, что ремесленная ярмарка пройдет 14-15 мая в нижегородском парке Свердлова.

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Теги:
Автомобили Выставка
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