Выставка ретроавтомобилей пройдет в нижегородском парке "Дубки" 14-15 мая Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выставка ретроавтомобилей пройдет в нижегородском парке "Дубки" 14-15 мая. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Н.Новгорода".

Согласно информации, выставка будет работать на главной площади парка с 12:00 до 16:00.

Нижегородцы смогут ознакомиться с почти 40 раритетными автомобилями различных марок: ВАЗ, ГАЗ, Москвич, Chrysler, Mercedes, Lincoln и другими.

Выставку откроют автомобили Нижегородского Авто Ретро Клуба, а также выступление кавер-группы "Натанцы". Также будет организована дискотека в ретростиле, конкурсы и викторины.

15 мая на закрытии выступит группа "Горький Буги" с хитами XX века, а также будут представлены автомобили Gorky Retro Garage автомотоклуба "Нижний Новгород".

Ранее сообщалось, что ремесленная ярмарка пройдет 14-15 мая в нижегородском парке Свердлова.