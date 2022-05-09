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Выставка ретроавтомобилей пройдет в нижегородском парке "Дубки" 14-15 мая. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Н.Новгорода".
Согласно информации, выставка будет работать на главной площади парка с 12:00 до 16:00.
Нижегородцы смогут ознакомиться с почти 40 раритетными автомобилями различных марок: ВАЗ, ГАЗ, Москвич, Chrysler, Mercedes, Lincoln и другими.
Выставку откроют автомобили Нижегородского Авто Ретро Клуба, а также выступление кавер-группы "Натанцы". Также будет организована дискотека в ретростиле, конкурсы и викторины.
15 мая на закрытии выступит группа "Горький Буги" с хитами XX века, а также будут представлены автомобили Gorky Retro Garage автомотоклуба "Нижний Новгород".
Ранее сообщалось, что ремесленная ярмарка пройдет 14-15 мая в нижегородском парке Свердлова.
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