Танковый батальон имени Минина формируют в Нижегородской области для участия в спецоперации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Танковый батальон им. Козьмы Минина начали формировать в Нижегородской области для участия в спецоперации. Соответствующие объявления о наборе добровольцев появились в соцсетях районных администраций.

Согласно информации, вступить в батальон могут годные для военной службы по здоровью нижегородцы в возрасте от 20 до 50 лет. Им предлагается заключить контракт от полугода с возможностью продления.

Запись добровольцев производится через Нижегородскую областную организацию Российского Союза ветеранов Афганистана, с последующим направлением в военкоматы по месту жительства.



После заключение контракта правительство Нижегородской области выплатит каждому добровольцу единовременное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Также мужчин обеспечат всем необходимым, обучат воинской специальности и предоставят зарплату от 220 до 350 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, вступившие в батальон получат статус "Ветерана боевых действий", полный соцпакет для себя и семьи, страховые выплаты, включающие в себя страхование жизни и здоровья, внеконкурсное поступление в ВУЗ и санаторно-курортное лечение.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.