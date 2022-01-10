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Анонсы событий для СМИ на 24 февраля 2022 года
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Политика

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

24 февраля 2022 09:25  [157] Политика
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Стенограмма обращения главы государства размещена на сайте президента.

"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - сказал Владимир Путин.

По словам президента, столкновения России с националистическими силами на Украине, которые рано или поздно пойдут с войной в Крым, неизбежны. "Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать", - отметил он.

"При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", - сказал президент в заключение.

Ранее сообщалось, что 21 февраля в телеобращении Владимир Путин заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы.

Напомним, что в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.

 

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Теги:
Владимир Путин ДНР
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