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Общество

Муниципальные центры управления созданы еще в 15 районах Нижегородской области

05 июля 2022 14:03  [331] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Муниципальные центры управления созданы еще в 15 районах Нижегородской области. Всего в регионе работают 27 МЦУ. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно информации, в этом году муниципальные центры открылись в Вознесенском, Дивеевском, Сеченовском, Вадском, Спасском, Сокольском, Шарангском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Большемурашкинском, Воротынском, Лукояновском, Дальнеконстантиновском, Починковском и Гагинском районах.

МЦУ анализируют "обратную связь" с жителями районов, проводят мониторинг качества "обратной связи", ускоряют решения проблем, а также выявляют первопричины их появления.

Напомним, в 2021 году были созданы первые МЦУ в 12 крупных муниципалитетах Нижегородской области: Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Балахне, Богородске, Выксе, Городце, Кстове, Сарове, Володарске, Павлове и в городе Бор.

Во всех районах области такие центры должны появиться до конца 2023 года.

"Специалисты МЦУ работают с сообщениями пользователей соцсетей и обращениями, поступающими через платформу "обратной связи" "Госуслуги. Решаем вместе". Это, безусловно, помогает более оперативно и качественно решать проблемы жителей на местах», - заявлял руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Также напомним, что информационно-аналитическая система Центр управления регионом" была запущена в Нижегородской области в апреле 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Основная задача ЦУР обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.

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Теги:
ЦУР
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