Нижегородская делегация обсудила перспективы сотрудничества с министерством промышленности Белоруссии Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская делегация обсудила перспективы сотрудничества с министерством промышленности Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, переговоры прошли в ходе международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге. Во встрече приняли участие замгубернатора региона Андрей Саносян, председатель Заксобрания Евгений Люлин и глава регионального Минпрома Максим Черкасов. Республику Беларусь представляли министр промышленности страны Пётр Пархомчик, его заместитель Дмитрий Харитончик, а также делегаты от частных компаний.

По итогам встречи было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере станкостроения между нижегородским ООО "Рост авиа" и белорусским ООО "Ронтек машин тулс".

Как рассказал Андрей Саносян, на данный момент намечено несколько направлений взаимодействия Нижегородской области и Республики Беларусь: машиностроение, автомобилестроение и лёгкая промышленность.

"В частности, стратегическое значение имеет углубление связей в сельхозмашиностроении, потому что наши сельхозпроизводители используют около 70% отечественной и белорусской техники. 30% - это оборудование из стран, присоединившихся к санкциям, поэтому для производителей сейчас освобождается ниша", - отметил замгубернатора.

Пётр Пархомчик отметил, что сотрудничество Республики Беларусь с Нижегородской областью как с одним из главных промышленных регионов является приоритетным и даёт свои плоды.

"Партнёрство постоянно расширяется. Мы заинтересованы в поставках своей продукции и в то же время приобретаем большое количество комплектующих, которые используют наши сборочные конвейеры", - сказал Пётр Пархомчик.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство и АО "Механика" заключили соглашение об индустриальном партнёрстве.