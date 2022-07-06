Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области заключил соглашение о сотрудничестве с компаниями Свердловской области

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Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области (ЦИИЗ) заключил соглашение о сотрудничестве с компаниями Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно информации, соглашения были заключены с ООО "Пумори-инжиниринг инвест", которое планирует поставлять необходимое металлорежущее оборудование и оснастку для нижегородских предприятий, и с Уральским металлургическим заводом, поставляющим заготовки для металлообрабатывающих компаний.
Также ЦИИЗ заключил соглашение с Омским государственным техническим университетом (ОГТУ), в рамках которого специалисты университета будут оказывать консультационную и методическую поддержку нижегородским предприятиям в сфере реинжиниринга.
Ранее сообщалось, что нижегородское правительство и АО "Механика" заключили соглашение об индустриальном партнёрстве.
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