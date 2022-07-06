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Бизнес

Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области заключил соглашение о сотрудничестве с компаниями Свердловской области

05 июля 2022 17:53  [382] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области (ЦИИЗ) заключил соглашение о сотрудничестве с компаниями Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, соглашения были заключены с ООО "Пумори-инжиниринг инвест", которое планирует поставлять необходимое металлорежущее оборудование и оснастку для нижегородских предприятий, и с Уральским металлургическим заводом, поставляющим заготовки для металлообрабатывающих компаний.

Также ЦИИЗ заключил соглашение с Омским государственным техническим университетом (ОГТУ), в рамках которого специалисты университета будут оказывать консультационную и методическую поддержку нижегородским предприятиям в сфере реинжиниринга.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство и АО "Механика" заключили соглашение об индустриальном партнёрстве.

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Теги:
Импортозамещение Сотрудничество
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