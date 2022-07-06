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Джазовые концерты будут проходить каждый четверг в нижегородских "Заповедных кварталах". Об этом сообщают организаторы.
Согласно информации, концерты будут проходить каждый четверг, с 7 июля по 25 августа. Нижегородцы смогут послушать лучших музыкантов города, живой вокал, а также посмотреть трансляцию проекта "Классика на Дворцовой".
Вход на мероприятия свободный, но необходимо пройти регистрацию на сайте "Заповедных кварталов". Концерты пройдут в Саде мечтателей и изобретателей на улице Короленко, 17.
Программа выступлений до 11 августа:
- 7 июля —Открытие "Джаза в саду", Romantic jazz collection — саксофон, фортепиано, контрабас.
- 14 июля — Трио Вячеслава Золотовского — от свинга до фьюжн.
- 21 июля — Трио Всеволода Молева — флейта, контрабас, гитара.
- 28 июля — New age collective Анаиды Зубовой (г. Пермь)
- 4 августа — Great American songbook — золотые хиты мюзиклов Бродвея.
- 11 августа — Трио Александра Расхожева — гитара, клавиши, тенор-саксофон.
Ранее сообщалось, что каждую субботу в "Заповедных кварталах" проходят кинопоказы под открытым небом, а также лекции о кинематографе.
Также напомним, что в Нижнем Новгороде открылась регистрация на кинофестиваль "Горький fest", который состоится с 8 по 14 июля.
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