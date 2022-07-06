Электричка "Моховые Горы - Проспект Гагарина" начнет курсировать с 11 июля Общество

Фото: пресс-служба АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Электричка "Моховые Горы - Проспект Гагарина" начнет курсировать с 11 июля. Об этом сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания.

Согласно информации, с 11 июля запускается первая линия Нижегородских центральных диаметров, связывающая город Бор, а также Канавинский, Автозаводский и Приокский районы Нижнего Новгорода.

Новые электрички позволят жителям Бора попасть в аэропорт без пересадки на Московском вокзале. Поезд будет делать промежуточную остановку на центральном нижегородском вокзале и следовать одним составом до проспекта Гагарина через микрорайон Сортировочный, Аэропорт, Кудьму и Окский берег.

С 11 июля по новому маршруту будут курсировать три поезда:

- один поезд – ежедневно, с отправлением от пр. Гагарина в 7:31 и прибытием на Бор в 9:34.

- в рабочие дни два поезда, с отправлением от ст. Моховые Горы в 13:11 и прибытием на пр. Гагарина в 15:06, а также отправлением от пр. Гагарина в 15:20 и прибытием на ст. Моховые Горы в 17:18.

Ранее сообщалось, что дополнительные электрички назначены на Дзержинском направлении с 11 июля.