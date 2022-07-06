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Электричка "Моховые Горы - Проспект Гагарина" начнет курсировать с 11 июля. Об этом сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания.
Согласно информации, с 11 июля запускается первая линия Нижегородских центральных диаметров, связывающая город Бор, а также Канавинский, Автозаводский и Приокский районы Нижнего Новгорода.
Новые электрички позволят жителям Бора попасть в аэропорт без пересадки на Московском вокзале. Поезд будет делать промежуточную остановку на центральном нижегородском вокзале и следовать одним составом до проспекта Гагарина через микрорайон Сортировочный, Аэропорт, Кудьму и Окский берег.
С 11 июля по новому маршруту будут курсировать три поезда:
- один поезд – ежедневно, с отправлением от пр. Гагарина в 7:31 и прибытием на Бор в 9:34.
- в рабочие дни два поезда, с отправлением от ст. Моховые Горы в 13:11 и прибытием на пр. Гагарина в 15:06, а также отправлением от пр. Гагарина в 15:20 и прибытием на ст. Моховые Горы в 17:18.
Ранее сообщалось, что дополнительные электрички назначены на Дзержинском направлении с 11 июля.
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