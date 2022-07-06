Стартовал конкурс по выбору названия для трассы М-12 Общество

Фото: ГК "Автодор"

Стартовал конкурс по выбору названия для трассы М-12. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

Трасса пройдёт по территории 8 регионов: по Московской, Владимирской и Нижегородской областям, Чувашии, Татарстану и Башкирии, Пермскому краю - и дойдёт до Екатеринбурга.

Согласно информации, с открытием движения по М-12 в полную силу заработает транспортный маршрут "Европа — Западный Китай", который начинается в Санкт-Петербурге.

Нижегородцы могут предложить своё название новой скоростной автодороги, отправив варианты на электронную почту: iimya-m12@yandex.ru

В "Автодоре" напомнили, что в первом раунде наиболее популярными вариантами названия трассы стали "Казань", "Евразия" и "Восток". Также сообщается, что уже в конце 2022 году будет запущено движение более чем по 50 километрах трассы М-12 в Московском и Владимирской области.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.