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Квест-экскурсия "Тайны и подземелья Нижегородского кремля" стала доступна всем желающим. Об этом сообщается в соцсетях Нижегородского музея-заповедника.
Ранее посетить экскурсию могли только обладатели Пушкинской карты.
Участников ждут истории и легенды о Нижегородском кремле, встречи с летучими мышами, преодоление перепадов высот и другие трудности.
Организаторы рекомендуют при посещении экскурсии надевать теплую одежду и спортивную обувь.
Забронировать экскурсию-квест "Тайны и подземелья Нижегородского кремля" можно по телефону: +7 (904) 788-82-69
Ранее сообщалось, что экскурсионный маршрут к 150-летию Федора Шаляпина разработали в Нижнем Новгороде.
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