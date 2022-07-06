Квест-экскурсия "Тайны и подземелья Нижегородского кремля" стала доступна всем желающим Культура и отдых

Фото: Нижегородский музей-заповедник

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Квест-экскурсия "Тайны и подземелья Нижегородского кремля" стала доступна всем желающим. Об этом сообщается в соцсетях Нижегородского музея-заповедника.

Ранее посетить экскурсию могли только обладатели Пушкинской карты.

Участников ждут истории и легенды о Нижегородском кремле, встречи с летучими мышами, преодоление перепадов высот и другие трудности.

Организаторы рекомендуют при посещении экскурсии надевать теплую одежду и спортивную обувь.



Забронировать экскурсию-квест "Тайны и подземелья Нижегородского кремля" можно по телефону: +7 (904) 788-82-69

Ранее сообщалось, что экскурсионный маршрут к 150-летию Федора Шаляпина разработали в Нижнем Новгороде.