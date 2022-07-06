Нижегородская область первой в России внедрила дистанционное оформление медсправок Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская область первый и единственный регион России, где медицинские справки можно получить дистанционно. Об этом заявил глава регионального Мминздрава Давид Мелик-Гусейнов в своём Telegram-аккаунте.

Напомним, сервис внедрили в апреле этого года. Цель проекта состояла в создании бесшовной и удобной системы получения медицинских справок и выписок.

По словам министра, в настоящее время без посещения поликлиники доступно оформление уже пяти видов медицинских справок - как для взрослых, так и для детей.

"Мы представили свои наработки на Первом национальном конгрессе "Здравоохранение 2022", вызвав повышенный интерес у других регионов. Нашу практику высоко оценили на федеральном уровне", - поделился Давид Мелик-Гусейнов.