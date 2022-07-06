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Общество

Телесериал "Любовь преодолеет всё" начали снимать в Нижнем Новгороде

06 июля 2022 13:48  [500] Общество

Фото: пресс-служба киностудии Team Films

Телесериал "Любовь преодолеет всё" начали снимать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу киностудии Team Films.

Согласно информации, сериал снимается по заказу телеканала "Россия". Съемки пройдут не только в Нижнем Новгороде, но и в районах области.

Основные роли исполнят Елена Аросьева, Александр Константинов, Олег Алмазов, Фёдор Шувалов, Иван Шибанов, Никита Клещёв, Полина Доманова, Александр Бухаров.

Нижегородцы могут принять участие в массовых сценах. В соцсетях проводятся кастинги на проект для тех, кто готов к 12-часовым рабочим сменам.

Напомним, что шестой кинофестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля. 

В программе мероприятия - показы нового российского кино на различных площадках города, образовательные лекции, а в рамках конкурсной программы жюри выберут лучшие фильмы.

Ознакомиться с программой фестиваля и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте организаторов

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Теги:
Кинематограф
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