Телесериал "Любовь преодолеет всё" начали снимать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба киностудии Team Films

Телесериал "Любовь преодолеет всё" начали снимать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу киностудии Team Films.

Согласно информации, сериал снимается по заказу телеканала "Россия". Съемки пройдут не только в Нижнем Новгороде, но и в районах области.



Основные роли исполнят Елена Аросьева, Александр Константинов, Олег Алмазов, Фёдор Шувалов, Иван Шибанов, Никита Клещёв, Полина Доманова, Александр Бухаров.

Нижегородцы могут принять участие в массовых сценах. В соцсетях проводятся кастинги на проект для тех, кто готов к 12-часовым рабочим сменам.

Напомним, что шестой кинофестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля.

В программе мероприятия - показы нового российского кино на различных площадках города, образовательные лекции, а в рамках конкурсной программы жюри выберут лучшие фильмы.

Ознакомиться с программой фестиваля и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте организаторов