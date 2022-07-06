Школа на 1225 мест будет построена в Большой Ельне Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Образовательное учреждение на 1225 мест будет возведено в селе Большая Ельня Кстовского района. Информация о разрешении на строительство объекта размещена на сайте Минстроя Нижегородской области.

Согласно опубликованным данным, строительством школы займется ООО "Школа Фрегат".

Ранее сообщалось, что более 1,7 млрд рублей планируется дополнительно выделить Нижегородской области на создание новых мест в школах.

Также напомним, что дополнительные 285 млн рублей выделят Нижегородской области на строительство школ и детских садов.