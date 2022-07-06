Почти 100 будущим первоклассникам отказано в приеме в школу №103 Нижнего Новгорода Общество

Почти 100 будущим первоклассникам отказано в приеме в школу №103 Нижнего Новгорода, сообщили в департаменте образования администрации города.

Как отметил собеседника агентства, на сегодняшний день заявления на зачисление детей в 1 класс школы №103 Нижегородского района Нижнего Новгорода подали 250 родителей. Однако, школа в соответствии с санитарными нормами, может зачислить лишь 154 ученика. Это 7 классов по 22 ребенка.

Стоит отметить, что это одна из самых переполненных школ Нижнего Новгорода.

В департаменте образования добавили, что процедура зачисления детей в 1 классы прозрачна: согласно федеральному закону в первую очередь идет зачисление детей сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, а также детей, чьи старшие братья или сестры уже учатся в этой школе. Затем зачисляют тех, кто раньше подал заявление. Списки зачисленных зачитывает директор школы на общем собрании, на котором также она отвечает на все вопросы родителей.

Тем же, кто не был зачислен в 1 классы школы №103, предложили места в близлежащих, а также других в Нижегородском районе, где есть свободные места.

"Все дети будут обеспечены местами в 1 класс к 1 сентября", - особо отметили в департаменте образования мэрии.