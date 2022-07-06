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Политика

Эксперты ФоРГО об избирательной кампании 2022: "Общество и элиты консолидируются вокруг президента"

07 июля 2022 09:33  [145] Политика

Фонд развития гражданского общества провел 6 июля онлайн конференцию на тему "ЕДГ-2022: выборы во время СВО и санкций".

Открывая конференцию, в которой приняли участие ведущие эксперты Фонда, руководители региональных филиалов и журналисты, Глава ФоРГО Константин Костин заявил, что избирательная кампания 2022 года, стартовавшая "в условиях специальной военной операции, санкционного и информационного давления на Россию, имеет беспрецедентно высокий уровень консолидации общества и элит вокруг президента".

По мнению эксперта, "есть все предпосылки к тому, чтобы губернаторские кампании шли по референдумному сценарию, а у "Единой России" также есть все шансы получить один из лучших своих результатов".

Характеризуя участников электоральной кампании, Константин Костин заметил, что среди них есть и представители нового типа оппозиции. К ним он причислил т.н. "рассерженных патриотов" (тех, кто поддерживает СВО, но требует от власти более активных действий). К оппозиции он отнес и критиков СВО. Однако, по мнению Главы ФоРГО, ни те, ни другие существенного влияния на ход и результаты выборов не окажут.

"Электоральная группа тех, кто не поддерживает СВО, – это примерно 10%, а влияние “рассерженных патриотов” на электоральные процессы будет существенным после 2022 года, и ближайшие выборы их не очень интересуют", – подчеркнул он.

Развивая идеи, высказанные Константином Костиным, ведущий эксперт ФоРГО Виталий Иванов добавил: "Предстоящие выборы пройдут под влиянием "Донбасского консенсуса". Среди электората есть небольшой процент тех, кто недоволен проведением СВО, и партии “Яблоко”, и “Новые люди” пытаются работать с этой группой. Но на данный момент консолидировать этих граждан и добиться того, чтобы они проголосовали за представителей этих партий, представляется нерешаемой задачей".

Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов дал общую характеристику избирательной кампании в ПФО, обратив внимание на то, что в округе пройдут сразу четыре "губернаторские кампании". В качестве иллюстрации тезиса о консолидации элит, который был предложен Константином Костиным, эксперт рассказал о моделях поведения региональных отделений КПРФ в Самарской области и Марий Эл. Представители оппозиционных элит в этих регионах отказались от конфронтации с кандидатом в губернаторы, предложенным президентом, и предпочли реализацию референдумного сценария, подчеркнул он.

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Теги:
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