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Культура и отдых

Иммерсивное шоу к 200-летию Нижегородской ярмарки пройдет 15-16 июля

07 июля 2022 14:41  [100] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Иммерсивное шоу к 200-летию Нижегородской ярмарки пройдет 15-16 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, что в этом году Нижегородской ярмарке исполняется 200. Праздничная программа стартует в традиционную дату открытия Ярмарки - 15 июля.

В этот день, а также 16 июля на территории Ярмарки пройдет иммерсивное шоу от режиссера-постановщика Ильи Авербуха. Шоу пройдет на 9 локациях, на которых артисты покажут театрализованное представление с эпизодами о наиболее ярких страницах истории Нижегородской ярмарки, а гости станут непосредственными участниками действия.

В шоу-открытии примут участие Петр Налич, Going Deeper, Аделия Загребина, участник шоу "Голос" Роман Графов, Заслуженный артист России Сергей Блохин, исполнительница романсов Майя Балашова и другие.

Иммерсивное шоу будет посвящено истории Нижегородский ярмарки: от эпохи XIX века до современной, цифровой.

Вход на иммерсивное шоу 15 и 16 июля в секторы B и С  — платный. Начало программы - в 19:00. Начало иммерсивного спектакля - в 21:00. Билеты стоят 200 рублей и приобрести их можно по ссылке. Возрастное ограничение 6+.

Вход в секторы А и D — свободный, по предварительной регистрации. Здесь будут установлены большие экраны для просмотра шоу.

Также трансляцию иммерсивного шоу-открытия можно будет посмотреть 15 июля в сообществе "Нижний 800" в соцсети "ВКонтакте", на телеканалах ННТВ и "Нижний Новгород 24".

С полной программой мероприятий на лето 2022 года в Нижнем Новгороде можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
Юбилеи и праздники Ярмарка
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