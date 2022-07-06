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Общество

Нижегородская ярмарка каждые выходные до 25 августа организует праздничные гулянья в честь 200-летия

07 июля 2022 14:44  [75] Общество

Нижегородская ярмарка каждые выходные до 25 августа организует праздничные гулянья в честь 200-летия, сообщает пресс-служба Нижегородской ярмарки.

Стоит отметить, что вход на все фестивали и анимационные программы, в честь празднования юбилея, будет свободным.

Праздничная программа будет приходить с пятницы по воскресенье на территории Ярмарки, и гостей праздника ждут исторические представления, ярмарочный базар, программы реконструкторов, иммерсивные экскурсии, мэппинг. Уже сейчас там создана атмосфера ярмарочного города.

Как отметили организаторы, 17 июля и 23-24 июля на Ярмарке пройдет фестиваль классических автомобилей ГАЗ "Горький классик", 30-31 июля, а также 20-21 августа - фестиваль реконструкции "Приволжский штандарт. Ярмарочное веселье".

Помимо фестивалей и юбилейных программ на территории ярмарочного комплекса, праздничные мероприятия пройдут в Манеже, где откроется выставка, посвященная ярмарочной публике тех лет. Выставки фотографий и анаглифов, посвященные Нижегородской ярмарке, будут открыты и в Русском музее фотографии. Нижегородский театр кукол на территории у Ярмарки проведет организует спектакли и мастер-классы. Кроме того, к юбилею приурочена презентация книги "Нижегородская ярмарка. Гербовый зал: история символы, загадки", где собраны изображения и описания всех гербов, представлены также краткие сведения о каждой из губерний с указанием товаров, которые там производились и которыми торговали на Ярмарке.

Напомним, что 15 июля и 16 июля на территории Нижегородской ярмарки состоится иммерсивное шоу-открытие, режиссёрам которого стал Илья Авербух.

СПРАВКА:
Макарьевская ярмарка была переведена в Нижний Новгород в 1817 году. В течение пяти лет на новом месте создавалась необходимая инфраструктура, к 1822 году были построены каменный Главный дом, Староярмарочный собор, каналы, пристани, склады. Ярмарка была готова начать официальную торговлю, укоренилась в Нижнем Новгороде и навсегда изменила образ города.

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Теги:
Юбилеи и праздники Ярмарка
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