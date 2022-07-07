Проект фонда "ОМК-Участие" помощи семьям с детьми с инвалидностью стартовал в Выксе Общество

Фото: ОМК

Фонд "ОМК-Участие" начал реализацию проекта "Передышка" в Выксе. Проект направлен на помощь семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Фонд софинансирует программу на сумму более 1,6 млн рублей.

Доступная и регулярная поддержка семей в рамках этого проекта позволит снизить число социальных сирот в Выксе, уверены авторы проекта.

Как сообщили в пресс-службе фонда "ОМК-Участие", 5 и 6 июля в пространстве Ex Libris прошли рабочие встречи по данному проекту. Участники встречи обсудили показатели эффективности сотрудников социальных служб, утвердили форму и алгоритм оценки успешности работы специалистов.

Кроме того, в рамках мероприятия эксперты организации "Партнёрство каждому ребёнку" из Санкс-Петербурга провели для выксунских коллег супервизию – разобрали реальные случаи из практики местных специалистов.

Менеджер фонда "ОМК-Участие" Инга Ачкасова отметила, что проекте "Передышка" поддержку получат не менее 60 семей, список которых будет определён совместно с органами соцзащиты и партнёрскими организациями округа Выкса.

"До конца 2023 года родителей обучат навыкам ухода за ребёнком, семьи получат услуги по присмотру за детьми. Для каждой семьи составят индивидуальный план поддержки силами психолога, социального педагога и социальных работников. Для этого 20 специалистов пройдут обучение по работе с детьми с инвалидностью", – рассказала сотрудник фонда.

Напомним, первый в Нижегородской области добровольческий Центр гостеприимства открылся в Выксе в пространстве Ex Libris в рамках федерального проекта "Волонтёры гостеприимства" при поддержке благотворительного фонда "ОМК-Участие".

Ранее сообщалось, что первый информационно-консультационный центр содействия трудоустройству людей с инвалидностью "Работа есть" открылся в Выксе при поддержке благотворительного фонда "ОМК-Участие".

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Благотворительный фонд "ОМК-Участие" основан в 2008 году по инициативе руководителей и сотрудников Объединенной металлургической компании. Изначально Фонд создавался с целью адресной поддержки семей в трудных жизненных ситуациях и детей с тяжёлыми заболеваниями в регионах присутствия компании.

В Настоящее время "ОМК-Участие" входит в топ-40 (37 место из 203) рейтинга RAEX корпоративных и частных благотворительных НКО России по уровню партнёрского потенциала.