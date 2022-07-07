Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"

В Автозаводском районе подвели итоги фотоконкурса, посвящённого 90-летию Автозаводского района. На конкурс "Мир в кадре" 134 школьника из 26 образовательных организаций представили 140 фотографий.
На своих фотографиях юные автозаводцы показали всю красоту своего родного района, как они её видят.
Лучшие работы можно увидеть на выставке в Центре детского творчества Автозаводского района (ул. Школьная, 4). Также фотоработы размещены по ссылке.
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