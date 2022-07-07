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Общество

Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"

07 июля 2022 16:47  [278] Общество

В Автозаводском районе подвели итоги фотоконкурса, посвящённого 90-летию Автозаводского района. На конкурс "Мир в кадре" 134 школьника из 26 образовательных организаций представили 140 фотографий.

На своих фотографиях юные автозаводцы показали всю красоту своего родного района, как они её видят.

Лучшие работы можно увидеть на выставке в Центре детского творчества Автозаводского района (ул. Школьная, 4). Также фотоработы размещены по ссылке.

Шилякова Алиса, 8 лет, Школа 58
Ярослава Лазарева, 9 лет, детский клуб Аврора
Татосян Алиса_15 лет_Школа 119
Сергей Маслов, школа 105
Сёмин Виталий, 10 лет, гимназия 136
Палкина Валерия 16 лет, МАОУ Лицей №36
Митрофанов Максим, 15 лет, Школа 126
Кудакова Анастасия, 9 лет, Школа 127
Кособоков Григорий, 15 лет, Гимназия 136
Забродина Таисия, 11 лет, ЦДТ
Виктор Кардаков, 11 лет, ЦДТ
Конкурсная работа
Дроздова Анна, 8 лет, Детский клуб Аврора
Конкурсная работа
Конкурсная работа
Конкурсная работа
Белозерцева Александра, 17 лет, Школа 126
Бацекало Наталья, 16 лет, Школа 126

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Теги:
Автозаводский район Конкурсы Юбилеи и праздники
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Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
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