Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре" Общество

В Автозаводском районе подвели итоги фотоконкурса, посвящённого 90-летию Автозаводского района. На конкурс "Мир в кадре" 134 школьника из 26 образовательных организаций представили 140 фотографий.

На своих фотографиях юные автозаводцы показали всю красоту своего родного района, как они её видят.

Лучшие работы можно увидеть на выставке в Центре детского творчества Автозаводского района (ул. Школьная, 4). Также фотоработы размещены по ссылке.