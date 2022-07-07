Новое жилье может быть построено для жильцов аварийного дома на улице Ломоносова Общество

Дом №15 по ул. Ломоносова Фото: Google maps

Новое жилье может быть построено для жильцов аварийного дома на улице Ломоносова. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на министерство строительства Нижегородской области.

Согласно информации, для расселения дома №15 и выплату компенсаций собственникам квартир требуется 515 млн рублей. Из-за значительного размера суммы правительство региона обратилось к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить эти средства из резервного фонда и к зампредседателя правительства РФ Марату Хуснуллину.

На данный момент решение о выделении средств не поступило.

В связи с этим рассматривается вариант строительства нового дома для жильцов аварийной семиэтажки.

Как сообщили в министерстве, расселение граждан из аварийного жилищного фонда относится к полномочиям органов местного самоуправления. Но, учитывая значительные затраты, в проработке также находится вопрос софинансирования строительства из областного бюджета.

Напомним, в сентябре 2017 года поступило сообщение о том, что на стыке между первой и второй секциями дома №15 на улице Ломоносова, в кирпичной кладке образовались трещины. Дом семиэтажный, кирпичный, Г-образный, 2003 года постройки. В нем 78 квартир.

На момент происшествия в нем проживали 200 человек, прописаны 180, в том числе 46 детей.

Постановлением администрации Нижнего Новгорода от 5 октября 2015 года дом № 15 на улице Ломоносова признан аварийным и подлежащим реконструкции. Срок отселения ранее был определен 30 декабря 2022 года.