Дом №15 по ул. Ломоносова
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Новое жилье может быть построено для жильцов аварийного дома на улице Ломоносова. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на министерство строительства Нижегородской области.
Согласно информации, для расселения дома №15 и выплату компенсаций собственникам квартир требуется 515 млн рублей. Из-за значительного размера суммы правительство региона обратилось к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить эти средства из резервного фонда и к зампредседателя правительства РФ Марату Хуснуллину.
На данный момент решение о выделении средств не поступило.
В связи с этим рассматривается вариант строительства нового дома для жильцов аварийной семиэтажки.
Как сообщили в министерстве, расселение граждан из аварийного жилищного фонда относится к полномочиям органов местного самоуправления. Но, учитывая значительные затраты, в проработке также находится вопрос софинансирования строительства из областного бюджета.
Напомним, в сентябре 2017 года поступило сообщение о том, что на стыке между первой и второй секциями дома №15 на улице Ломоносова, в кирпичной кладке образовались трещины. Дом семиэтажный, кирпичный, Г-образный, 2003 года постройки. В нем 78 квартир.
На момент происшествия в нем проживали 200 человек, прописаны 180, в том числе 46 детей.
Постановлением администрации Нижнего Новгорода от 5 октября 2015 года дом № 15 на улице Ломоносова признан аварийным и подлежащим реконструкции. Срок отселения ранее был определен 30 декабря 2022 года.
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