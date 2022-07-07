ОМК в Выксе провела летнюю корпоративную спартакиаду

Объединенная металлургическая компания (ОМК) провела в Выксе Нижегородской области летнюю корпоративную спартакиаду "ОМКиаду 2022", в которой приняли участие коллективы предприятий компании.
Как сообщает пресс-служба ОМК, соревнования были посвящены 30-летию компании, и их участниками стали рекордное количество человек за всю историю их проведения с 2004 года.
Более 220 спортсменов-представителей восьми предприятий ОМК и приглашенной команды компании "Эколант" в течение двух дней соревновались в девяти видах спорта:
мини-футболу, кроссфиту, баскетболу, волейболу, городошному спорту, настольному теннису, бадминтону и др.
Стоит отметить, что в текущем году была организована прямая трансляция соревнований.
В общем зачете победу в соревнованиях одержала команда выксунского завода ОМК, второе место у спортсменов белгородского завода, тройку лидеров замкнул челябинский завод.
Следующая ОМКиада пройдет зимой 2024 года.
Как отметила президент ОМК Наталья Еремина, ОМКиада – неотъемлемая часть социальной политики компании, и способствует развитию спортивной культуры среди наших сотрудников. "Спорт – это символ командной работы, сплоченности и взаимного уважения. Эти ценности разделяют все наши сотрудники", - добавила она, заключив, что в спорте, как и в труде, коллективы ОМК демонстрируют, что настоящие победы достигаются профессионализмом и вкладом каждого в общий результат.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+