ОМК в Выксе провела летнюю корпоративную спартакиаду Бизнес

Объединенная металлургическая компания (ОМК) провела в Выксе Нижегородской области летнюю корпоративную спартакиаду "ОМКиаду 2022", в которой приняли участие коллективы предприятий компании.

Как сообщает пресс-служба ОМК, соревнования были посвящены 30-летию компании, и их участниками стали рекордное количество человек за всю историю их проведения с 2004 года.

Более 220 спортсменов-представителей восьми предприятий ОМК и приглашенной команды компании "Эколант" в течение двух дней соревновались в девяти видах спорта:

мини-футболу, кроссфиту, баскетболу, волейболу, городошному спорту, настольному теннису, бадминтону и др.

Стоит отметить, что в текущем году была организована прямая трансляция соревнований.

В общем зачете победу в соревнованиях одержала команда выксунского завода ОМК, второе место у спортсменов белгородского завода, тройку лидеров замкнул челябинский завод.



Следующая ОМКиада пройдет зимой 2024 года.



Как отметила президент ОМК Наталья Еремина, ОМКиада – неотъемлемая часть социальной политики компании, и способствует развитию спортивной культуры среди наших сотрудников. "Спорт – это символ командной работы, сплоченности и взаимного уважения. Эти ценности разделяют все наши сотрудники", - добавила она, заключив, что в спорте, как и в труде, коллективы ОМК демонстрируют, что настоящие победы достигаются профессионализмом и вкладом каждого в общий результат.