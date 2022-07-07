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Общество

Заброшенное здание на Баренца снесут по поручению Юрия Шалабаева

07 июля 2022 18:02  [347] Общество

Заброшенное здание на улице Баренца у дома №7 в Сормовском районе Нижнего Новгорода снесут по поручению главы города Юрия Шалабаева, сообщает пресс-служба мэрии.

Как пояснил собеседник агентства, Юрий Шалабаев прошел по проблемным местам Сормовского района, на которые просили обратить внимание жители района.

Глава города отметил, что сормовичи обращаются к нему и в соцсетях, и в ходе пятничных эфиров в Телеграме с просьбами обратить внимание на отдельные территории района.

В частности, Юрий Шалабаев посетил двор одного из домов по улице Караблестроителей, где ямы, мало парковок и отсутствуют игровые элементы для детей. "Поручил выделить средства на первый этап благоустройства большого двора, где проживают несколько тысяч человек", - подчеркнул глава города.

На улице Баренца жителей Сормова беспокоила "заброшка", которая находится рядом со школой и детсадом. "Понимаю опасение родителей, убедился, что здание опасно для детей. Оно будет снесено, а освободившийся участок можно использовать для строительства пристроя к школе №84", - отметил Юрий Шалабаев, добавив, что уже дал поручение разработать проектно-сметную документацию для строительства пристроя.

В ходе объезда глава города также посетил двор у дома №14 по улице Энгельса, где были убраны аварийные спортивная и игровые площадки. Принято решение установить там новую площадку и доукомплектовать уже существующую рядом.

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Теги:
Благоустройство Сормовский район Юрий Шалабаев
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