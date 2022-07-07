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Общество

Автозавод лидирует по количеству присасываний клещей в сезоне 2022 года

08 июля 2022 12:39  [159] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает проведение оперативного мониторинга в связи с продолжающейся активностью клещей. В частности, нижегородские лаборатории занимаются исследованием клещей на предмет их заражённости возбудителями инфекций. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным на 7 июля, в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились всего 5 356 человек. Данные случаи зафиксированы в 49 районах области, а также во всех восьми районах Нижнего Новгорода.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Городецком районе - 403, в Дзержинске - 305, в Семёновском районе - 285, Борском - 272. В Нижнем Новгороде по количеству обращений лидирует Автозавод - 545, Московский район - 300, Ленинский - 207.

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" на территориях сёл и деревень - на них приходится 47% случаев, в лесу - 25%, на придомовых территориях - 13%, на садово-огородных участках - 13%. Кроме того, 1,4% случаев присасывания клещей было зарегистрировано на кладбищах, а оставшиеся 0,6% приходятся на прочие места.

Экстренную иммунопрофилактику иммуноглобулином против вируса клещевого энцефалита (КВЭ) получили 572 пострадавших.

Всего, по информации Роспотребнадзора, исследовано 4 587 клещей. Из них 10 были инфицированы КВЭ. Они были обнаружены на территориях Ветлужского, Уренского, Сосновского, Ковернинского, Лысковского, Семеновского, Борского, Богородского, Шахунского, Балахнинского районов.

Ещё 251 клещ в 22 районах области и шести районах Нижнего Новгорода были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ); 23 клещ а в 10 районах области и трёх районах Нижнего Новгорода являлись переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза, 16 клещей в шести районах области и двух районах областного центра оказались инфицированы возбудителем моноцирного эрлихиоза.

Среди укушенных клещами жителей Нижегородской области уже были зарегистрированы несколько случаев клещевого энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза.

Так, двухлетний ребёнок был инфицирован КВЭ на территории Кировской области, а вот четыре зафиксированных случая заболевания ИКБ произошли в Борском, Балахнинском и Дальнеконстантиновском районах, а также в посёлке Новинки.

В ведомстве также рассказали, что в настоящее время в Нижегородской области акарицидные обработки проведены на площади 3012,6 га.

Лаборатории Роспотребнадзора, в которые можно сдать на проверку клещей:

- Н. Новгород, ул. Нижневолжская набережная, д. 2, под. 3, эт. 4 (вход со двора) с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, в пятницу с 9:00 до 13:00, тел. 433-54-42, 8-903-848-04-30;

- Н. Новгород, ул. Кулибина 11д, с понедельника по пятницу  с 9:00 до 16:00 (рабочие дни);

- Шахунья, ул. Революционная 32, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, тел. 8 (8315) 22-73-20.

Сдать клеща также можно в пунктах приёма для последующей доставки в лабораторию:

 - Н. Новгород, ул. Луначарского 4, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 14:00, тел. 246-03-30;

- Н. Новгород, пр. Ильича 3, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 14:00, тел. 295-87-14;

- Бор, ул. Плеханова 1, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 14:00, тел. (83159) 6-38-48;

- Кстово, ул. Талалушкина 11, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 14600, тел. (831) 452-25-00;

- Дзержинск, пр.Дзержинского 19а, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 14:00, тел. 8(8313) 22-40-37;

- Павлово, ул.Коммунистическая 12, с 8:00 до 12.00 и с 13;00 до 14;00, тел. 8(83171) 5-33-41.

Приём клещей и их исследование также проводится коммерческими лабораториями "Гемотест" и "Гемохелп".

Ранее сообщалось, что для профилактики клещевого энцефалита за счёт областного бюджета в нижегородские медучреждения (в том числе травмпункты) были закуплены вакцина и иммуноглобулин. Всего прививку против КВЭ на сегодняшний день сделали 6 815 человек, из них 768 детей - это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

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Теги:
Вакцина Клещи Роспотребнадзор
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