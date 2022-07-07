Более 300 пар нижегородцев заключили брак в День семьи, любви и верности Общество

Более 300 пар нижегородцев заключили брак в День семьи, любви и верности, сообщает ГУ ЗАГС Нижегородской области.

Стоит отметить, что это рекорд 2022 года, который превышает количество зарегистрированных браков в обычный день лета.

Только в Нижегородском Доме бракосочетания сегодня состоится 33 свадебных церемонии.

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия в честь Дня любви, семьи и верности пройдут 8 – 9 июля в Нижегородской области.

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Нижнего Новгорода и районных центрах области, в ходе которых будут чествовать лучшие семьи, вручат медали "За любовь и верность", пройдут концерты, развлекательные программы, конкурсы, мастер-классы и игры, направленные на укрепление, формирование и популяризацию традиционных семейных ценностей.

Так, к примеру, в Выксе 8 июля состоится торжественная церемония регистрация брака с элементами русского обряда с использованием святой воды, привезенной из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме. В Володарске на центральной площади пройдет фестиваль семейного творчества, в Городце праздник будет организован для семей, а в Чкаловском районе в Катунках в храме Рождества Пресвятой Богородицы пройдет фестиваль колокольного звона.

Праздничные мероприятия также состоятся в Кулебаках и Лыскове, Сергаче и Семенове, на Бору и др. населенных пунктах региона.

Напомним, что 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Это день в память святых Петра и Февронии Муромских - покровителей семьи и брака.