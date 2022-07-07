ГЖИ Нижегородской области аннулировала лицензии двух домоуправляющих компаний Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ГЖИ Нижегородской области аннулировала лицензии двух домоуправляющих компаний. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, причиной стали многократные нарушения лицензионных требований. Кроме того, еще три иска об аннулировании лицензий находятся в суде.

Как рассказала и.о. начальника регионального отдела по лицензированию деятельности управляющих организаций ГЖИ Татьяна Зуйкова, лицензии были аннулированы из-за долгов перед поставщиками коммунальных услуг. Так, МУП "Практик" задолжал более 37 тысяч рублей, а ООО "Перевозский ЖКЦ" - 76,2 тысячи рублей.

Всего в перечне лицензиатов в Нижегородской области зарегистрированы 452 управляющих компании, которые отвечают за эксплуатацию 17 747 многоквартирных домов. Крупные организации в своем управлении имеют около 900 многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что директор ДУКа в Сормовском районе обманула ресурсоснабжающую организацию почти на 700 тысяч рублей.