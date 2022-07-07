Олег Лавричев наградил победителей конкурса творческих работ "Родная земля" Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 7 июля принял участие в торжественной церемонии награждения победителей III регионального краеведческого конкурса творческих работ "Родная земля", сообщает пресс-служба Гордумы.

Юными участниками из разных районов Нижегородской области на конкурс было представлено порядка 300 работ.

Спикер городской Думы вручил победителям экземпляры первого издания альбома-путеводителя нового поколения "Нижний Новгород. История в пространстве".

"Очень радует то, что кроме географии увеличивается и количество работ, которые ребята представляют на конкурс. Они становятся еще более содержательными, глубокими, и это тоже не может не радовать. Я благодарен родителям и педагогам: без вашего участия вряд ли можно было бы замотивировать детей такие работы готовить и представлять. Это, действительно, большой труд. Важно, что знания, которые ребята приобретают, реализуя тот или иной проект, дают уверенность и душевные силы в трудные минуты жизни, и, конечно, расширяют кругозор, представление о той земле, на которой мы с вами живем. Хочу пожелать вам не сходить с тропы изучения истории нижегородчины и развития краеведения, благодаря чему формируется отношение к Родине и к жизни", – сказал Олег Лавричев.

Как отметила руководитель проектов АНО «Центр поддержки и развития социальных инициатив "Родная земля" Оксана Склярова, участники конкурса собирают "живую историю Нижегородского края". "Найти, исследовать и рассказать – миссия нашего конкурса. Я поздравляю победителей творческого конкурса и всех участников, а также их руководителей за проявленный интерес и активное участие в исследовательской деятельности по сохранению исторической памяти родной земли", - добавила она.

Для гостей торжественного мероприятия была организована музыкальная праздничная программа, а также проведена экскурсия по выставке "Первая, народная, модельная", рассказывающей об истории Центральной библиотеки им. И.Н. Сахарова.