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Общество

Вероятность гроз в Нижегородской области сохранится 9 июля

09 июля 2022 09:08  [160] Общество
Вероятность гроз в Нижегородской области сохранится 9 июля

Вероятность гроз в Нижегородской области сохранится 9 июля

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Вероятность гроз в Нижегородской области сохранится 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, утром и днём местами возможны ливни и град.

Отдельные усиления северо-западного ветра могут достигать 14-19 м/с.

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