Вероятность гроз в Нижегородской области сохранится 9 июля
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Вероятность гроз в Нижегородской области сохранится 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, утром и днём местами возможны ливни и град.
Отдельные усиления северо-западного ветра могут достигать 14-19 м/с.
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