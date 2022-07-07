Вероятность гроз в Нижегородской области сохранится 9 июля Общество

Вероятность гроз в Нижегородской области сохранится 9 июля НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов Вероятность гроз в Нижегородской области сохранится 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Согласно информации, утром и днём местами возможны ливни и град. Отдельные усиления северо-западного ветра могут достигать 14-19 м/с.

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