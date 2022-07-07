Подозреваемого в убийстве пропавшей после поездки в такси девушки задержали в Нижегородской области Происшествия

Подозреваемого в убийстве пропавшей после поездки в такси девушки задержали в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Им оказался её 34-летний знакомый.

По версии следствия, трагедия произошла около 16:00 5 июля в лесополосе у деревни Зелецино Кстовского района. Произошла ссора, мужчина задушил девушку и нанёс ей несколько ударов ножом. Оттащив тело погибшей в кусты, он скрылся с места преступления.

Предварительно известно, что между подозреваемым и его жертвой были близкие отношения, при этом у мужчины имелась семья. Следователи не исключают, что на этой почве и произошёл конфликт.

Подозреваемый сознался в содеянном и указал место, где спрятал труп.

Ранее сообщалось, что 21-летняя Виктория Гущина 5 июля уехала на такси с работы из Кстова в Нижний Новгород. Позже на обочине дороги обнаружили её сотовый телефон.