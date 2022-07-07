Зарегистрироваться на фестиваль "Горький. Море. Фест" можно до 14 июля Культура и отдых

фото предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Зарегистрироваться на фестиваль "Горький. Море. Фест" можно до 14 июля включительно. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В частности, гости и участники могут оставлять заявки в группе проекта.

Отмечается, что синоптики прогнозируют прекрасную погоду в следующие выходные, но организаторы готовы к любым природным обстоятельствам.

В творческую команду входят представители Нижегородского областного информационного центра, НГЛУ, музыканты и волонтёры.

Как сообщалось ранее, всероссийский фестиваль авторской песни "Горький.Море.Фест" состоится на побережье Горьковского моря с 15 по 17 июля. Мероприятие приурочено к совместному празднованию двух 105-летних юбилеев: Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова и издания "Нижегородская правда".