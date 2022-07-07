фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Пожар произошёл в Ардатовском районе из-за удара молнии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о возгорании на ул. Заводской в р.п. Мухтолово поступила в 14:00 9 июля. Предположительно из-за грозового разряда загорелась крыша нежилого дома и терраса.
К 15:00 пожар потушили на площади 55 кв. м. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что вероятность гроз сохранится в Нижегородской области 9 июля.
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