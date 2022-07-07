Утренние рейсы "Валдаев" в город Бор решили отменить Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Утренние рейсы "Валдаев" в город Бор решено отменить. Об этом сообщили в судоходной компании "Водолет".

Согласно информации, всего маршрутом "Валдаев" Нижний Новгород - Бор, начиная с 22 июня, воспользовались около 2 тысяч человек.

Так, за 3 недели суда на подводных крыльях совершили 76 дневных и вечерних рейсов, которыми воспользовались 1 790 человек. При этом во время 48 утренних рейсов было перевезено всего 146 пассажиров, а средняя загрузка судна утром составила 6,81%

В связи с этим было принято принято решение отменить утренние рейсы в борском направлении. Дневные и вечерние рейсы продолжают работать с прежним расписанием.

Узнать актуальное расписание и приобрести билеты можно на сайте компании "Водолет".

Напомним, что маршрут "Валдая" Нижний Новгород - Бор был запущен 22 июня.

Ранее сообщалось, что 14 мая был осуществлён первый в этом году рейс в Чебоксары, 29 мая состоялся рейс в Юрьевец из Нижнего Новгорода, а с 1 июля начал работать маршрут "Валдаев" до Сокольского.