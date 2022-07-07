Продлена работа Нижегородского кремля
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 8 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
11 июля 2022 12:37  [385] Тело утонувшей женщины извлекли из озера Силикатное в Сормовском районе
11 июля 2022 11:04  [157] Полиция задержала нижегородского интернет-мошенника, обманывающего женщин
10 июля 2022 12:24  [463] Прицеп с сеном загорелся на ходу на трассе М-7 в Нижегородской области
09 июля 2022 18:01  [1131] Пожар произошёл в Ардатовском районе из-за удара молнии
09 июля 2022 12:33  [944] Водитель катера погиб при столкновении с баржей рядом с селом Макарьево
09 июля 2022 10:06  [1179] Подозреваемого в убийстве пропавшей после поездки в такси девушки задержали в Нижегородской области
08 июля 2022 16:23  [768] Девятилетняя девочка утонула в Тоншаевском районе
08 июля 2022 15:17  [6027] Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа
08 июля 2022 12:45  [338] Почти 100 детей пострадали в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода с начала года
07 июля 2022 15:08  [4629] Скоростной поезд "Ласточка" насмерть сбил девочку в Нижегородской области
Происшествия

Тело утонувшей женщины извлекли из озера Силикатное в Сормовском районе

11 июля 2022 12:37  [385] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Тело утонувшей женщины извлекли из озера Силикатное в Сормовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии поступило 11 июля в 11:30. Из воды тело погибшей извлекли очевидцы.

Стоит отметить, что минувшие выходные также сопровождались трагическими происшествиями на воде. Так, 8 июля в Арзамасе в пруду №408 - в месте, не оборудованном для купания, утонул 11-летний мальчик.

9 июля в 16:30 очевидцы сообщили о происшествии на озере Силикатное на проспекте Ленина в Ленинском районе. Водолазы извлеки из воды утонувшего 21-летнего молодого человека.

В тот же день в Сергаче в 19:30 поступило сообщение о происшествии на воде в озере Долгое. Местные жители извлеки тело 25-летнего мужчины.

Кроме того, 9 июля в акватории реки Оки в Дзержинске очевидны сообщили об утонувшем 35-летнем мужчине. При осмотре места происшествия спасатели не обнаружили мужчину и было принято решение о проведении поисково-водолазных работ. 10 июля водолазы извлекли тело утонувшего из воды.

Таким образом, с 1 июня на водоемах Нижегородской области погиб 31 человек, в том числе 7 детей. 8 человек были спасены.

В 2021 году с 1 июня по 11 июля утонули 46 человек, в том числе 8 детей. 6 человек спасли.

Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка утонула в Тоншаевском районе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Утонувшие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph