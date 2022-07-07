Тело утонувшей женщины извлекли из озера Силикатное в Сормовском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Тело утонувшей женщины извлекли из озера Силикатное в Сормовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии поступило 11 июля в 11:30. Из воды тело погибшей извлекли очевидцы.

Стоит отметить, что минувшие выходные также сопровождались трагическими происшествиями на воде. Так, 8 июля в Арзамасе в пруду №408 - в месте, не оборудованном для купания, утонул 11-летний мальчик.

9 июля в 16:30 очевидцы сообщили о происшествии на озере Силикатное на проспекте Ленина в Ленинском районе. Водолазы извлеки из воды утонувшего 21-летнего молодого человека.

В тот же день в Сергаче в 19:30 поступило сообщение о происшествии на воде в озере Долгое. Местные жители извлеки тело 25-летнего мужчины.

Кроме того, 9 июля в акватории реки Оки в Дзержинске очевидны сообщили об утонувшем 35-летнем мужчине. При осмотре места происшествия спасатели не обнаружили мужчину и было принято решение о проведении поисково-водолазных работ. 10 июля водолазы извлекли тело утонувшего из воды.

Таким образом, с 1 июня на водоемах Нижегородской области погиб 31 человек, в том числе 7 детей. 8 человек были спасены.

В 2021 году с 1 июня по 11 июля утонули 46 человек, в том числе 8 детей. 6 человек спасли.

Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка утонула в Тоншаевском районе.