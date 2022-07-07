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Бизнес

Нижегородские IT-компании могут подать заявки на льготное кредитование проектов

11 июля 2022 13:27  [52] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские IT-компании могут подать заявки на льготное кредитование проектов цифровой трансформации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно информации, правительство РФ разработало программу поддержки IT-проектов, которые реализуются на основе российских решений.

Ставка по льготному кредиту по договорам, заключённым с аккредитованными организациями, составляет не менее 1% и не более 3% годовых. Такая мера позволит ИТ-компаниям получить необходимые средства для инновационных разработок.

В частности, на реализацию проекта сумма кредита составляет от 5 млн до 5 млрд рублей, на реализацию программы (совокупности проектов) - от 500 млн до 10 млрд рублей.

Данное решение должно способствовать развитию отрасли в целом, подчеркнули в правительстве.

Как пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, полученные средства по льготному кредиту IT-компании могут использовать для приобретения лицензии, патентов, а также на сертификацию, лицензирование и иные обязательные платежи. Кроме того, средства можно направить на покупку ПО, накладные расходы по проекту и затраты на оплату труда.

"Уверен, что реализация проектов цифровой трансформации способна повысить эффективность и доходность предприятий и организаций и стать драйвером для развития цифровой экономики в целом", - отметил глава региона.

В областном правительстве сообщили, что получить кредит по льготной процентной ставке могут компании, соответствующие ряду условий: зарегистрированные на территории России, аккредитованные в Минцифры РФ, являющиеся разработчиками, исполнителями работ в рамках реализации проектов цифровой трансформации.

Оставить заявку на получение льготного кредита, а также получить более подробную информацию можно на портале Госуслуг по ссылке.

Напомним, губернатор Глеб Никитин в рамках поддержки региональной экономики принял решение о создании горячей линии для IT-специалистов. Она  начала работать в Нижегородской области c 20 мая. 

Ранее сообщалось, что 4 тысячи IT-специалистов смогут получить ипотеку под 5% годовых в Нижегородской области.

 

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Теги:
IT Кредит Льготы
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