Крайне неустойчивая погода ожидается в Нижегородской области на предстоящей неделе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Крайне неустойчивая погода ожидается в Нижегородской области на предстоящей неделе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

По словам специалиста, в летний сезон на территории всей России происходит интенсивный прогрев.

"С установлением такой жаркой погоды, которая у нас встречается сегодня и в предыдущие дни, до 30-33 градусов, любое приближение более холодной воздушной массы, то есть атмосферного фронта, сопровождается формированием больших кучево-дождевых облаков. А значит, это активная грозовая деятельность и связанные с ней явления, такие как град, ливни, сильные дожди", - сказала Ольга Мокеева.

В связи с этим на текущей неделе нижегородские синоптики ожидают грозы.

"Крайне неустойчивая погода ожидается на предстоящей неделе, потому что уже завтра температура не за 30°, а 26-28 градусов в Нижнем Новгороде. В последующие дни ожидаются колебания от 20 до 25 градусов. Температурный фон постепенно будет приходить в норму, так как сейчас наблюдается отклонения на 5-6 градусов выше многолетних значений", - рассказала специалист.

Также Ольга Мокеева отметила, что на данный момент из опасных погодных явлений в Нижегородской области наблюдается только чрезвычайная пожароопасность

Ранее сообщалось, что 11 июля станет последним днем жары для Нижегородской области на этой неделе.