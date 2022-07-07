Первая микробиологическая лаборатория федерального уровня открылась на базе нижегородской больницы №33 Общество

Фото: Минздрав Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Первая в Нижегородской области микробиологическая лаборатория 3-го уровня открылась на базе городской больницы №33 Ленинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Лаборатория оснащена высокотехнологичным оборудованием экспертного класса. На приобретение 71 единицы техники было выделено более 147,3 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, а процесс оснащения лаборатории стартовал ещё в 2021 году.

До настоящего времени подобные лаборатории имелись только в учреждениях федерального подчинения. В системе регионального здравоохранения она пока первая и единственная, подчеркнул глава областного Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Благодаря ей появилась возможность повысить эффективность работы медорганизаций по диагностике и лечению инфекционных болезней, в том числе более точно прогнозировать эпидемиологическую ситуацию, а также осуществлять мониторинг за циркуляцией возбудителей инфекционных заболеваний на территории области в сравнении с другими регионами и зарубежными странами.

Главврач больницы №33 Павел Зубеев отметил, что новая лаборатория станет референсным центром для микробиологических лабораторий 1-го и 2-го уровней, работающих в системе регионального Минздрава.

"В настоящее время запущен блок бактериологических и иммунологических исследований, к запуску готовится новое здание ПЦР-лаборатории", - добавил медик.

Напомним, что в 2022 году планируется завершить капремонт в 214 медицинских учреждениях Нижегородской области, из федерального бюджета на эти цели было направлено 1,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область первой в России внедрила дистанционное оформление медсправок. В настоящее время без посещения поликлиники доступно оформление уже пяти видов медицинских справок - как для взрослых, так и для детей.

СПРАВКА:

1-й уровень - лаборатории малой мощности, выполняющая исследований для одной медорганизации, в том числе оказывающей первичную медико-санитарную помощь;

2-й уровень - лаборатории средней мощности, выполняющие клинико-диагностические лабораторные исследования для поликлиник, стационаров; ко 2-му уровню также относятся специализированные лаборатории, проводящие отдельные виды клинических исследований;

3-й уровень - крупные лаборатории многопрофильных медорганизаций; специализированные, централизованные и межрайонные лаборатории, обеспечивающие выполнение в том числе уникальных и высокотехнологичных видов исследований.