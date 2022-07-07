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Более 40 рейсов из Нижнего Новгорода в Кстово планируется создать к 2025 году. Об этом сообщается на странице новой маршрутной сети нижегородской агломерации в соцсети "Вконтакте".
Согласно информации, планируется, что ежедневно от Мызы будет уходить 24 электрички, а от Московского вокзала - 20.
В настоящее время новый маршрут находится в разработке. Уже известно, что для создания новой линии потребуется строительство совмещенного транспортно-пересадочного узла в Кстове.
Также планируется построить соединительную петлю в районе станции Ройка и провести реконструкцию инфраструктуры на Мызе.
Напомним. что 11 июля была запущена первая линия Нижегородских центральных диаметров, соединившая Бор, а также Канавинский, Автозаводский и Приокский районы Нижнего Новгорода.
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