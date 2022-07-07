Ещё около 1,7 млн рублей похитили "банковские" мошенники у троих нижегородцев Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 1,7 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев под предлогом отмены заявки на кредит. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, трое жителей Ленинского и Сормовского районов Нижнего Новгорода обратились в полицию и рассказали об одной и той же схеме. Потерпевшим звонили якобы сотрудники банка и сообщали о том, что мошенники воспользовались личным данными граждан и оформили на них кредиты.

Затем звонившие объяснили, как нижегородцы могут аннулировать заявки и сохранить свои деньги. Для этого было необходимо перевести средства на сторонний счет, номера которых продиктовали лжесотрудники банка.

Общий ущерб от мошеннических действий составил 1 732 320 рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 ч. 2 и ч.3 УК РФ (мошенничество).

Также в Сарове 72-летний мужчина заявил в полицию о похожем случае. Неизвестный во время телефонного звонка сообщил пенсионеру о том, что на его имя оформлен кредит, а денежные средства уже переведены третьим лицам. Для их возврата было необходимо обналичить средства и перевести их на номера телефонов, указанные мошенником.

Мужчина выполнил все инструкции, проведя три десятка операций через разные банкоматы, и потерял 500 тысяч рублей.

По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.3 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что более 300 тысяч рублей с банковского счета похитили у пенсионерки в Кстовском районе.