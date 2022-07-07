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Общество

Администрация Нижнего Новгорода готовит площадку под строительство станции метро "Сенная"

12 июля 2022 11:43  [209] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Администрация Нижнего Новгорода ведет подготовку площадки под строительство станции метро "Сенная". Об этом сообщили в нижегородском МКУ "ГУММиД".

Согласно информации, в настоящее время ведутся работы по освобождению территории под строительный городок, объездные пути и котлован для тоннелепроходческого щита.

Для этого необходимо освободить следующие земельные участки:

- под гаражами на территории гаражно-строительного кооператива "Автолюбитель" под номерами: 1-5, 8, 9, 11-13, 15-21, 23, 24, 26, 28-31, 39, 40, 41, 43-47, 51, 52, 55-59, 62-69, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 80-82, 84-87, 90, 92, 94-101, 103, 109, 111-113, 115-117, 120, 121, 123-127.

- под жилыми домами:  ул. Большая Печерская, 72, ул. Большая Печерская, 66 литеры А, А1, ул. Большая Печерская, 68 литера В,  ул. Сеченова,  11, ул. Сеченова, 7, ул. Сеченова, 9.

- под нежилыми зданиями: ул. Большая Печерская, 82 и 84А, помещения П1, П2, П3.

Постановления по изъятию и выплате компенсации остальных участков будут готовиться и публиковаться по мере подготовки необходимой документации по следующим адресам: ул.Новосолдатская: дома № 1а, 1/13, 7, 9А, 10, 11, 14, 16, 17; пл.Сенная: дома № 7, 11 дом "Б" литера А, 15А; ул.Большая Печерская: земельный участок 58, дома № 60, 64 литеры А и А1, 66 литера Б, 66В, 68 литера А, 68 литера Б, 68В, 72, 77 литеры А, А1, А2, 75 литера А, 77Б, 79, 79А, 84а литера А, 83, 82, 81Б, 85А литера Б, дом 85а - на пересечении ул.Сеченова и Тургенева; ул.Сеченова: дома № 7, 2А; ул.Тургенева, дома № 8А, 12, 16А.

Отмечается, что собственники всех зданий получат компенсации. Сейчас с ними ведутся переговоры.

Также расселение и снос нескольких домов на улице Большая Печерская будет осуществлен после научной фиксации зданий и передачи этих  материалов в управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что работы по строительству метро на площади Сенной начнутся в сентябре 2022 года. При работах не будут затронуты два ОКН на улице Большой Печерской.

Напомним, что проектированием и строительством двух новых станций метро занимается АО "Моспроект-3". Стоимость работ составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км. планируется до конца 2025 года.

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Теги:
Метро Строительство
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