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Экономика

ГК "Моспроект-3" займется продлением нижегородского метро до станции "Сенная"

30 ноября 2021 11:55  [222] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

ГК "Моспроект-3" займется продлением нижегородского метро до станции "Сенная". Об этом сообщили в главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде.

Группа компаний стала победителем конкурса по определению подрядчика на проектирование и строительство нового участка Автозаводской линии метрополитена.

"Моспроект-3" предложила выполнить работы за 35,5 млрд рублей.

"Заявка ГК "Моспроект-3" на разработку проектной документации и строительство участка от станции "Горьковская" до станции "Сенная" Автозаводской линии Нижегородского метрополитена соответствует тендерной документации" – заявил директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков.

По его словам, подрядчику предстоит проработать два варианта прохождения линии с промежуточными станциями "Оперный театр" и "Площадь Свободы".

Как пояснила генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова, всего на новом участке ориентировочной протяженностью 3 км предусмотрено строительство двух станций мелкого заложения.

"Продление Автозаводской линии предполагается в условиях плотной городской застройки с обилием подземных коммуникаций. Заказчиком также определена задача по минимизации воздействия на движение наземного транспорта. Детальные технологические решения наши специалисты предложат после проведения проектно-изыскательных работ", – уточнила она.

Анна Меркулова добавила, что компания имеет опыт создания современных скоростных транспортных систем. С непосредственным участием инженеров холдинга в Москве было проложено свыше 80 км линий метрополитена и возведена 31 станция метро. Среди них - станции глубокого заложения в неустойчивых грунтах, станции мелкого заложения в условиях мегаполиса, уникальная наземная трасса метро в едином каркасе с автомобильной магистралью.

"Новый проект значительно улучшит транспортную доступность нагорной части города с учетом пропускной способности улиц исторического центра. Финансирование проекта осуществляется и за счет средств "инфраструктурного меню". Нижегородская область в числе первых сформировала предложение об участии в механизме инфраструктурных бюджетных кредитов, и продление метро – необходимая составляющая для дальнейшего развития города", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что работы необходимо начать уже в 2022 году.

Согласно графику, поэтапная разработка проектной и рабочей документации с получением положительного заключения экспертизы запланирована на 1 квартал 2021 года - 2 квартал 2025 года. Подготовка территории строительства - 1 квартал 2021 года - 4 квартал 2024. Сооружение основных конструкций - 3 квартал 2022 года- 4 квартал 2025 года. Архитектурно-отделочные работы - 3 квартал 2023 года - 4 квартал 2025 года. Инженерно-технические системы - 2 квартал 2023 года - 4 квартал 2025 года. Верхнее строение пути - 3 квартал 2023 года - 4 квартал 2025 года. Внешние сети: энергоснабжение, водопровод, водоотведение и канализация - 3 квартал 2022 года - 3 квартал  2025 года. Пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2025 года.

Все работы необходимо выполнить до 31 декабря 2025 года.

Напомним, что правительство Нижегородской области подписало соглашения с Минстроем РФ и Минфином РФ о направлении 1 млрд рублей из средств федерального бюджета на данные работы. Средства будут выделены в качестве инфраструктурного кредита. Нижегородская область вошла в число пилотных регионов по реализации проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. ГК "Моспроект-3" стала первой подрядной организацией, которая определена для реализации проекта из "инфраструктурного меню".        

СПРАВКА (с сайта СБИС):

АО "Моспроект-3" зарегистрировано в Москве в 2013 году. Генеральный директор - Меркулова Анна Дмитриевна. Основным видом деятельности компании являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. Также "Моспроект-3" работает еще по 27 направлениям. Размер уставного капитала - 88 838 700 руб. 

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