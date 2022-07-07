Глеб Никитин принял участие в подготовке доклада о промышленном потенциале Нижегородской области в условиях санкций Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал четвертый аналитический доклад в рамках проекта "Сделано в России. Регионы — локомотивы импортозамещения". Он посвящен развитию промышленности Нижегородской области в новых экономических обстоятельствах.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе в сжатые сроки удалось не только применить на практике федеральные меры поддержки, но и реализовать региональный план поддержки экономики.

"Мы провели большую встречу с бизнесом и множество отраслевых совещаний, в ходе которых обсуждали каждую принимаемую меру. Нам важно, чтобы каждый шаг был востребован сообществом", - подчеркнул Глеб Никитин.

Как отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, после введения против России западных санкций Нижегородская область демонстрирует значительный потенциал, направленный на преодоление трудностей и создание новых возможностей регионального развития.

В подготовке доклада приняли участие основатель, директор по разработке и развитию продуктов МойОфис Дмитрий Комиссаров, директор по продуктовому маркетингу МойОфис Петр Щеглов и руководитель Управляющей компании Инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина" Тимур Халитов. Перспективы развития импортозамещения в Нижегородской области также оценил депутат новой волны, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Эксперты пришли к выводу, что санкции повлияли на большую часть отраслей экономики Нижегородской области, особенно на автомобилестроение и IT. По их оценке, сохранение темпов экономического развития региона будет зависеть от эффективности курса регионального правительства на дальнейшую диверсификацию экономики и масштабов применения IT-подходов в производственном секторе.

С полным текстом экспертно-аналитического доклада о Нижегородской области можно ознакомиться в Telegram-канале ЭИСИ.