Суд обязал ПАО "ГАЗ" устранить экологические нарушения на полигоне промотходов под Нижним Новгородом

Суд обязал ПАО "ГАЗ" устранить экологические нарушения на полигоне промышленных отходов под Нижним Новгородом, сообщает Росприрднадзор.
Стоит отметить, что суды трех инстанций, включая апелляционный и кассационный суд, подтвердили правомерность требований управления Росприроднадзора об исполнении предписаний связанных с устранением экологических нарушений на полигоне промотходов ПАО "ГАЗ".
Напомним, что в 2021 году в ходе плановой проверки предприятия было зафиксировано более 40 нарушений природоохранных норм и требований. Тогда специалисты зафиксировали более 40 нарушений экологических требований. Например, содержание в воздухе алюминия превышало норму до 104,3 раз, а на полигоне промотходов ПАО "ГАЗ" в Игумновском лесничестве пробы почвы показали превышение по кадмию - до 24 раз, нефтепродуктам - до 9 раз, меди - до 75 раз, свинцу - до 10 раз. Отбор проб воды также показал нарушения.
Тогда было вынесено 23 постановления о привлечении к административной ответственности, размер штрафных санкций составил 1 млн 557 тысяч рублей. Устранить выявленные нарушения предприятие обязано было в срок до 1 октября 2021 года. Но как показала контрольная проверка, по 20 значимым пунктам ситуация осталась на прежнем уровне.
По итогам проверки ПАО "ГАЗ" было привлечено за данное нарушение к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (Порча земель) и по ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ за осуществление эксплуатации полигона с отступлением от проектной документации. Кроме того, предприятию было выбрано предписание об обязательном устранении нарушений. Именно его ПАО "ГАЗ" и пыталось оспорить в судах, не желая исполнять требования надзорного органа и приводить свою деятельность в соответствие экологическим требованиям.
В итоге предписание Росприроднадзора оставлено в силе. Все доводы нарушителя судом в очередной раз отклонены.
Ранее сообщалось, что ПАО "ГАЗ" оштрафовали за неполное устранение экологических нарушений.
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