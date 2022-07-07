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Бизнес

Суд обязал ПАО "ГАЗ" устранить экологические нарушения на полигоне промотходов под Нижним Новгородом

12 июля 2022 15:10  [72] Бизнес

Суд обязал ПАО "ГАЗ" устранить экологические нарушения на полигоне промышленных отходов под Нижним Новгородом, сообщает Росприрднадзор.

Стоит отметить, что суды трех инстанций, включая апелляционный и кассационный суд, подтвердили правомерность требований управления Росприроднадзора об исполнении предписаний связанных с устранением экологических нарушений на полигоне промотходов ПАО "ГАЗ".

Напомним, что в 2021 году в ходе плановой проверки предприятия было зафиксировано более 40 нарушений природоохранных норм и требований. Тогда специалисты зафиксировали более 40 нарушений экологических требований. Например, содержание в воздухе алюминия превышало норму до 104,3 раз, а на полигоне промотходов ПАО "ГАЗ" в Игумновском лесничестве пробы почвы показали превышение по кадмию - до 24 раз, нефтепродуктам - до 9 раз, меди - до 75 раз, свинцу - до 10 раз. Отбор проб воды также показал нарушения.

Тогда было вынесено 23 постановления о привлечении к административной ответственности, размер штрафных санкций составил 1 млн 557 тысяч рублей. Устранить выявленные нарушения предприятие обязано было в срок до 1 октября 2021 года. Но как показала контрольная проверка, по 20 значимым пунктам ситуация осталась на прежнем уровне.

По итогам проверки ПАО "ГАЗ" было привлечено за данное нарушение к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (Порча земель) и по ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ за осуществление эксплуатации полигона с отступлением от проектной документации. Кроме того, предприятию было выбрано предписание об обязательном устранении нарушений. Именно его ПАО "ГАЗ" и пыталось оспорить в судах, не желая исполнять требования надзорного органа и приводить свою деятельность в соответствие экологическим требованиям.

В итоге предписание Росприроднадзора оставлено в силе. Все доводы нарушителя судом в очередной раз отклонены.

Ранее сообщалось, что ПАО "ГАЗ" оштрафовали за неполное устранение экологических нарушений.

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Теги:
ГАЗ Росприроднадзор Экология
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