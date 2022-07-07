Водоканал установил в Нижнем Новгороде 200 новых люков взамен украденных Общество

Водоканал в первом полугодии 2022 года установил 200 новых люков, взамен украденных в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

Выявить открытые колодцы, где отсутствуют люки, помогают нижегородцы и регулярный обход сетей сотрудниками предприятия.

Стоит отметить, что наиболее часто крышки люков похищают в Ленинском, Автозаводском и Советском районах Нижнего Новгорода – здесь самое значительное число доказанных краж. Люки пропадают с тротуаров, газонов, из кустов. Чаще злоумышленники попадаются на серии таких краж. К примеру, сейчас идет суд над нижегородцев, который обвиняется в 10 эпизодах хищения канализационных люков.

В Водоканале пояснили, что заявки по открытым колодцам являются приоритетными для сотрудников предприятия.



Как отметил заместитель начальника Центральной диспетчерской службы АО "Нижегородский водоканал" Владимир Кошелев, после поступления информации об открытом люке на место оперативно направляется аварийно-восстановительная бригада, если на месте выясняется, что колодец относится к сетям, обслуживаемым Нижегородским водоканалом, его восстанавливают в течение суток. Если же колодец

принадлежит сторонним компаниям, он огораживается и закрывается подручными материалами, а информация передаётся владельцу.

Напомним, что к заключению сроком от 1,5 лет приговорены нижегородцы, которые в 2021 году попались на краже крышек колодцев на сетях Нижегородского водоканала. При этом максимальный срок за подобное нарушение закона может достигать 5 лет лишения свободы.



Если вы заметили, что на колодце отсутствует крышка, обращайтесь по круглосуточному номеру центральной диспетчерской службы Нижегородского водоканала 246-99-99. Также отправить заявку можно на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru в разделе «Сообщить о проблеме».