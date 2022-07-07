Нижегородские школьники смогут поучаствовать в бесплатном летнем онлайн-лагере со звёздами Культура и отдых

Фото: пресс-служба МТС

Нижегородские школьники смогут поучаствовать в бесплатном летнем онлайн-лагере. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

Согласно информации, всероссийский онлайн-лагерь для школьников и подростков 11-18 лет организован в Telegram-канале благотворительного проекта "Поколение М" с 11 по 31 июля. В рамках лагеря ребята из любой точки страны смогут провести каникулы с пользой: открыть для себя новые направления творческой деятельности и продемонстрировать свои работы в сети.

В лагере организовано три смены по разным тематикам: музыка, вокал и танец; фотография и рисунок. Каждая из них длится одну неделю. Занятия ведут известные артисты и блогеры: певец Хабиб, финалист шоу "Голос.Дети" и артист лейбла "Gazgolder" Иван Кургалин, участница шоу "Танцы на ТНТ" Анна Тихая и другие.

Жюри проекта каждую неделю будут выбирать победителей конкурсов онлайн-лагеря, которые получат шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы также оплатят для победителей проезд сопровождающих лиц и транспортные расходы. Самые активных участники получат фирменные гаджеты и мерч проекта.

Программа онлайн-лагеря:

1. 11-17 июля - музыка, вокал и танец;

2. 18-24 июля - фотография;

3. 25-21 июля - рисунок.

Напомним, мероприятия для детей, оставшихся в городе в дни летних каникул, организуют библиотеки Нижнего Новгорода. Значительная часть мероприятий пройдет под открытым небом во дворах, детских площадках и городских скверах.