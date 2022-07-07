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Общество

Туристический мастер-план России обсудили представители 69 регионов в Нижнем Новгороде

12 июля 2022 16:10  [90] Общество

Фото: компания "ПроГород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Представители 69 регионов обсудили мастер-планирование в туризме на форсайт-сессии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает компания "ПроГород".

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 100 представителей профильных региональных органов власти в сфере туризма из 69 регионов.

Во время сессии обсуждались возможности отраслевого мастер-планирования как инструмента развития туризма, учитывающего все компоненты необходимые для работы отрасли. В течение трех дней участники форсайт-сессии делились опытом в сфере развития инфраструктуры, логистики, кадров, работы с природными территориями и объектами показа.

Основная задача туристического мастер-плана страны – повышение экономической, доходной роли туризма в экономике каждого региона и страны в целом. 

Как отметила заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова, результатом работы должна стать схема развития туризма Российской Федерации до 2035 года, которая отражает вклад туризма в развитие экономики каждого региона и страны в целом

Туристический мастер-план России разрабатывается ООО "ПроГород" (группа ВЭБ.РФ) по инициативе Федерального агентства по туризму в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и будет представлен в правительство РФ до конца 2022 года. 

Руководитель проектного офиса ООО "ПроГород" Ксения Титова рассказала, что на первом этапе работ была проанализирована туристическая инфраструктура и ее сильные и слабые стороны. 

Затем специалисты определят, какой объем и уровень инфраструктуры должны быть сформированы и как привлечь инвесторов к ее созданию.

В рамках проекта в июне запущена краудсорсинговая платформа "развиваемтуризм.рф", на которой до 9 августа можно поделиться своими идеями и предложениями по развитию туризма в России.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

Также напомним, что корпорация "Туризм.РФ" поддержит развитие туристической инфраструктуры в Нижегородской области.

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Теги:
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