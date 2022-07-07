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Культура и отдых

Выставка, посвящённая 200-летию Нижегородской ярмарки, открылась в Русском музее фотографии

12 июля 2022 17:04  [59] Культура и отдых

Фото: пресс-служба музея

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Русский музей фотографии представил выставочный проект "Нижегородская ярмарка. Страницы истории", посвящённый 200-летию ярмарочного комплекса. В экспозицию вошли фотографии 1860-х – 1990-х годов.

На выставки представлены работы Николая Козина, Михаила Настюкова, Андрея Карелина, Максима Дмитриева, Михаила Настюкова, Дмитрия Смирнова, Нисона Капелюша, Виктора Бородина, Сергея Покалякина, Ильи Бубиса, Анатолия Чепелы, а также неизвестных авторов.

Как рассказали в музее, на выставке можно проследить все этапы развития Нижегородской ярмарки: её становление, расцвет, угасание и возрождение, показанную в работах фотографов XIX–ХХ веков.

История Нижегородской ярмарки началась в XVII веке у стен Макарьевского Желтоводского монастыря. Но после пожара в 1816 год, было принято решение перенести торжище в Нижний Новгород. Через шесть лет был выстроен каменный гостиный двор (Главный ярмарочный дом), и 15 июля 1822 года состоялось открытие Нижегородской ярмарки.

Дореволюционная ярмарка представлена на выставке в фотографиях известных фотографов тех лет: это общие виды, улицы, грузовые пристани, шумная и пестрая Самокатная площадь, архитектурные достопримечательности и кадры с ежегодных открытий ярмарки.

Фотографии из частной коллекции Игоря Андреева были сделаны на рубеже XIX-ХХ веков во время весеннего половодья. Они запечатлели безлюдный призрачный город, поднимающийся из воды: затопленные улицы, торговые ряды, Спасский собор, Главный ярмарочный дом, мечеть.

После Октябрьской революции ярмарка не работала и начала возрождаться во времена НЭПа с вывесками "трест" и "кооператив". Последняя ярмарка прошла в 1929 году. А новая история Нижегородской ярмарки началась уже в 1990-е годы.

Выставка будет работать до 18 сентября включительно по адресу: Нижний Новгород, ул. Пискунова, 9а.

Напомним, иммерсивное шоу к 200-летию Нижегородской ярмарки пройдёт 15-16 июля.

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Теги:
Выставка Нижегородская ярмарка Фотографии
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