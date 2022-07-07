Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Продлена работа Нижегородского кремля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 13 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
12 июля 2022 17:20  [43] Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года в Нижнем Новгороде по просьбе жителей
12 июля 2022 16:30  [115] Камеры видеонаблюдения установят почти на 50 общественных пространствах Нижнего Новгорода
12 июля 2022 16:29  [101] Домонгольское древнерусское село XII века найдено археологами рядом с трассой М-12
12 июля 2022 16:10  [92] Туристический мастер-план России обсудили представители 69 регионов в Нижнем Новгороде
12 июля 2022 15:16  [96] Почти 20 нижегородцев с 1 июня получили солнечные удары
12 июля 2022 15:03  [101] Только в первом полугодии 2022 года Нижегородский водоканал установил 200 новых люков взамен украденных
12 июля 2022 14:42  [158] Благоустройство площади перед станцией канатной дороги стартовало на Бору
12 июля 2022 13:48  [180] Четыре надземных перехода установят на трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов
12 июля 2022 13:15  [208] Лопатинский овраг предложили назвать в честь Вадима Воронкова
12 июля 2022 13:03  [148] Более 30 млн рублей выделено на ремонт дорог и тротуаров в трех районах Нижнего Новгорода
Общество

Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года в Нижнем Новгороде по просьбе жителей

12 июля 2022 17:20  [43] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года в Нижнем Новгороде по просьбе жителей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГКУ НО "Центр развития транспортных систем".

Согласно информации, изначально с внедрением новой маршрутной сети планировались отменить 20 маршрутов с нерегулируемыми тарифами (с буквой "Т" в номере маршрута) и перевести 13 таких маршрутов на регулируемые тарифы (с заменой на букву "А" в номере маршрута).

После многочисленных просьб нижегородцев было принято решение сохранить маршруты с буквой "Т" до окончания сроков действия свидетельств на осуществление перевозок, выданных перевозчикам, до 2024-2025 годов.  

Сохраняются следующие маршруты: 

- № Т-3 "Улица Долгополова - Автовокзал "Щербинки"; 

- № Т-13 "Площадь Революции – Микрорайон Юг"; 

- № Т-18 "ОАО Лазурь – Микрорайон Верхние Печеры"; 

- № Т-24 "ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры"; 

- № Т-29 "Красное Сормово – Автовокзал "Щербинки"; 

- № Т-31 "Улица 40 лет Победы - Площадь Минина и Пожарского"; 

- № Т-34 "Улица Долгополова – ЖК "Новая Кузнечиха"; 

- № Т-37 "Станция «Петряевка" - Площадь Горького"; 

- № Т-40 "Микрорайон Юг - Улица Усилова"; 

- № Т-44 "Улица Космическая – Улица Пермякова"; 

- № Т-45 "ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры"; 

- № Т-49 "Улица Космическая – Микрорайон Седьмое небо"; 

- № Т-55 "ЗКПД-4 – Автовокзал "Щербинки"; 

- № Т-57 "Красное Сормово - Микрорайон Верхние Печеры"; 

- № Т-59 "Красное Сормово - ЖК "Торпедо"; 

- № Т-65 "Улица Космическая - ЗКПД-4"; 

- № Т-67 "Микрорайон Седьмое небо - Улица Космическая"; 

- № Т-70 "Микрорайон Седьмое небо - Микрорайон Кузнечиха-2"; 

- № Т-74 "Улица Долгополова – Микрорайон Верхние Печеры"; 

- № Т-75 "Поселок Нагулино – Улица Дружаева"; 

- № Т-76 "Улица Дубравная - Автовокзал "Щербинки"; 

- № Т-81 "Микрорайон Кузнечиха-2 – Микрорайон Соцгород-2"; 

- № Т-82 "Автовокзал "Щербинки" – Улица Усилова"; 

- № Т-83 "Микрорайон Соцгород-2 - Деревня Афонино"; 

- № Т-86 "Автовокзал «Щербинки» – Микрорайон Седьмое небо"; 

- № Т-87 "ЖК "Торпедо" - Катер "Герой"; 

- № Т-88 "Поселок Дачный – Микрорайон Кузнечиха-2"; 

- № Т-91 "Поселок Черепичный – Улица Долгополова"; 

- № Т-93 "Агрокомбинат «Горьковский» – Микрорайон Верхние Печеры"; 

- № Т-94 "ЗКПД-4 – ЖК "Цветы"; 

- № Т-97 "Поселок Мостоотряда - Микрорайон Верхние Печеры"; 

- № Т-138 "Микрорайон Соцгород-2 - Микрорайон Седьмое небо". 

Отмечается, что в случае необходимости могут быть внесены отдельные изменения.

Данные маршруты продолжать работать, если перевозчики будут соблюдать единые тарифы на проезд, в том числе пересадочные тарифы и безлимитные проездные билеты, а также предоставлять льготы отдельным категориям граждан.

Ранее была запущена интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.

Напомним, что новая маршрутная сеть в Нижнем Новгороде будет введена в августе-сентябре 2022 года. Также уже работает "горячая линия" по ее работе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph