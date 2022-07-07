Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года в Нижнем Новгороде по просьбе жителей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года в Нижнем Новгороде по просьбе жителей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГКУ НО "Центр развития транспортных систем".

Согласно информации, изначально с внедрением новой маршрутной сети планировались отменить 20 маршрутов с нерегулируемыми тарифами (с буквой "Т" в номере маршрута) и перевести 13 таких маршрутов на регулируемые тарифы (с заменой на букву "А" в номере маршрута).

После многочисленных просьб нижегородцев было принято решение сохранить маршруты с буквой "Т" до окончания сроков действия свидетельств на осуществление перевозок, выданных перевозчикам, до 2024-2025 годов.

Сохраняются следующие маршруты:

- № Т-3 "Улица Долгополова - Автовокзал "Щербинки";

- № Т-13 "Площадь Революции – Микрорайон Юг";

- № Т-18 "ОАО Лазурь – Микрорайон Верхние Печеры";

- № Т-24 "ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры";

- № Т-29 "Красное Сормово – Автовокзал "Щербинки";

- № Т-31 "Улица 40 лет Победы - Площадь Минина и Пожарского";

- № Т-34 "Улица Долгополова – ЖК "Новая Кузнечиха";

- № Т-37 "Станция «Петряевка" - Площадь Горького";

- № Т-40 "Микрорайон Юг - Улица Усилова";

- № Т-44 "Улица Космическая – Улица Пермякова";

- № Т-45 "ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры";

- № Т-49 "Улица Космическая – Микрорайон Седьмое небо";

- № Т-55 "ЗКПД-4 – Автовокзал "Щербинки";

- № Т-57 "Красное Сормово - Микрорайон Верхние Печеры";

- № Т-59 "Красное Сормово - ЖК "Торпедо";

- № Т-65 "Улица Космическая - ЗКПД-4";

- № Т-67 "Микрорайон Седьмое небо - Улица Космическая";

- № Т-70 "Микрорайон Седьмое небо - Микрорайон Кузнечиха-2";

- № Т-74 "Улица Долгополова – Микрорайон Верхние Печеры";

- № Т-75 "Поселок Нагулино – Улица Дружаева";

- № Т-76 "Улица Дубравная - Автовокзал "Щербинки";

- № Т-81 "Микрорайон Кузнечиха-2 – Микрорайон Соцгород-2";

- № Т-82 "Автовокзал "Щербинки" – Улица Усилова";

- № Т-83 "Микрорайон Соцгород-2 - Деревня Афонино";

- № Т-86 "Автовокзал «Щербинки» – Микрорайон Седьмое небо";

- № Т-87 "ЖК "Торпедо" - Катер "Герой";

- № Т-88 "Поселок Дачный – Микрорайон Кузнечиха-2";

- № Т-91 "Поселок Черепичный – Улица Долгополова";

- № Т-93 "Агрокомбинат «Горьковский» – Микрорайон Верхние Печеры";

- № Т-94 "ЗКПД-4 – ЖК "Цветы";

- № Т-97 "Поселок Мостоотряда - Микрорайон Верхние Печеры";

- № Т-138 "Микрорайон Соцгород-2 - Микрорайон Седьмое небо".

Отмечается, что в случае необходимости могут быть внесены отдельные изменения.

Данные маршруты продолжать работать, если перевозчики будут соблюдать единые тарифы на проезд, в том числе пересадочные тарифы и безлимитные проездные билеты, а также предоставлять льготы отдельным категориям граждан.

Ранее была запущена интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.

Напомним, что новая маршрутная сеть в Нижнем Новгороде будет введена в августе-сентябре 2022 года. Также уже работает "горячая линия" по ее работе.