Более 19 млрд рублей будет выделено Нижнему Новгороду на продление метро до станции "Сормовская" Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 19 млрд рублей будет выделено бюджету Нижнего Новгорода на продление метро до станции "Сормовская". Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Согласно информации, из областного бюджета будет выделено 19,5 млрд рублей на продление Сормовско-Мещерской линии метро от станции "Буревестник" до станции "Сормовская". Эти средства рассчитаны на 5 лет.

Депутаты Гордумы рассмотрят изменения в бюджет 13 июля.

Также Юрий Шалабаев отметил, что подготовка площадок для строительства новых станций "Площадь Свободы" и "Сенная" идёт в графике.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода готовит площадку под строительство станции метро "Сенная".