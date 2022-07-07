Более 19 млрд рублей будет выделено Нижнему Новгороду на продление метро до станции "Сормовская"

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Более 19 млрд рублей будет выделено бюджету Нижнего Новгорода на продление метро до станции "Сормовская". Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Согласно информации, из областного бюджета будет выделено 19,5 млрд рублей на продление Сормовско-Мещерской линии метро от станции "Буревестник" до станции "Сормовская". Эти средства рассчитаны на 5 лет.
Депутаты Гордумы рассмотрят изменения в бюджет 13 июля.
Также Юрий Шалабаев отметил, что подготовка площадок для строительства новых станций "Площадь Свободы" и "Сенная" идёт в графике.
Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода готовит площадку под строительство станции метро "Сенная".
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