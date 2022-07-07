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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" представил обновленный логотип

13 июля 2022 10:07  [45] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский ХК "Торпедо" представил обновленный логотип. Об этом сообщается на сайте клуба.

Как рассказал исполнительный директор студии дизайна "Quberten", разработавшей новый логотип, Михаил Антипин, олень стал более выразительным. Также более явной выглядит еще один знакомый, возвращающий болельщиков в прошлое элемент — литера "Т", расположенная на груди оленя.

Кроме того, АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" разработала новый портал для хоккейного клуба. Теперь на обновленном сайте создана современная экосистема, включающая в себя функции информационного и билетного порталов, интернет-магазина, CRM-системы и многое другое.

Также разрабатывается программа лояльности для болельщиков клуба. Участие в ней позволит каждую покупку превращать в накопительную скидку на будущие приобретения, а также в различные вознаграждения для болельщиков.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Пари НН" начал продажу абонементов на сезон-2022/2023.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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