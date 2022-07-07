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Нижегородский ГУАД обязали отремонтировать Борский мост

13 июля 2022 11:30  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский ГУАД обязали отремонтировать Борский мост. Об этом сообщается на сайте Нижегородской транспортной прокуратуры.

Согласно информации, ведомство провело проверку безопасности движения железнодорожного транспорта при содержании и эксплуатации Борского моста, расположенного на 444-445 километрах участка железнодорожного пути Нижний Новгород - Котельнич.

В ходе проверки специалисты выявили повреждение дороги, что может создать угрозу жизни и здоровью граждан, а также повлечь возникновение аварийных ситуаций.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" произвести ремонт указанной дороги.

Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что разработка документации на капремонт старого Борского моста запланирована на 2022 год.

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Теги:
Борский мост Дороги Прокуратура
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